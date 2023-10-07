Boztaş Premium, Ankara'da 11. mağazasını açıyor

Boztaş Premium, özgün tasarımları ve kaliteli hizmetiyle sektörde adından söz ettiren bir mobilya markasıdır. Şirket, Ankara Siteler'de 11. mağazasını açarak başkentte hizmet vermeye başlayacak. Açılışa mobilya ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin katılması bekleniyor.

Boztaş Premium, 11. mağazasını Ankara'da açmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özgün tasarımları ve kaliteli hizmeti ile kısa sürede sektörde adından söz ettiren Boztaş Premium, Fransa, Kosova, Rusya, Filistin ve Romanya, Bursa, Çanakkale, Gaziantep mağazalarının ardından şimdi de Başkent'te hizmet vermeye başlıyor.

2015 yılında Bursa İnegöl'de üretime başlayan Boztaş Premium, 11. mağazasını, 10 Ekim saat 16.00'da Ankara Siteler'de açacak.

Boztaş Premium'un Ankara Sitelerdeki Mobilya piyasasını pozitif etkilemesi ve ürün çeşitliliğine katkıda bulunup Siteler'in mobilya piyasasındaki gücünü artırmaya katkı sağlaması bekleniyor. Açıklamaya göre, Ankara Mağaza açılışına mobilya ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin de katılması bekleniyor.

Amerika, Rusya, Türkiye ve Belçika'da lojistik merkezleri bulunan firmanın lojistik yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Uluslararası mobilya piyasasında 8 yıldır büyümesini hızla sürdüren Boztaş Premium, Türk Mobilyasını dünya pazarında ürün çeşitliliği, tasarımdaki şıklığı ve hizmet anlayışıyla temsil ediyor. Boztaş Premium çok yakında İstanbul Masko'da da mağaza açacağını duyurmuştu.