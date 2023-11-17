Bozgeyik Holding, temizlik sektöründe büyümeye devam ediyor

Bozgeyik Holding, 2024 yılı büyüme hedefleri doğrultusunda Tepe Kurumsal A.Ş, Hayal Temizlik Ltd. Şti. ve Ertuğrul Temizlik Ltd.Şti.'ni bünyesine kattı. Bu birleşme, endüstriyel temizlik sektörüne yeni bir dinamik getirecek ve turizm bölgesindeki iş ortaklarına daha geniş bir ürün yelpazesi sunmayı hedefliyor.

Temizlik tedarik sektörünün önemli isimlerinden Bozgeyik Holding 2024 yılı büyüme hedefleri doğrultusunda Tepe Kurumsal A.Ş ve Hayal Temizlik Ltd. Şti. yanı sıra Akdeniz Bölgesinde bulunan Ertuğrul Temizlik Ltd.Şti.'ni de bünyesine kattı.

Bozgeyik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Bozgeyik, holding olarak turizm bölgesine 28 yıldır hizmet veren Ertuğrul Temizlik Ltd. Şti.'ni bünyelerine aldıklarını belirterek, "Bu stratejik birliktelik, sektördeki liderliğimizi pekiştirecek ve Ertuğrul Temizlik'in hizmetlerini genişletme fırsatı sunacaktır. Üretim gücümüz, kurumsal tecrübelerimiz ve geniş lojistik ağımız, Ertuğrul Temizlik'in turizm bölgesindeki etkinliğini artıracaktır. Bu birleşme, endüstriyel temizlik sektörüne yeni bir dinamik getirerek, turizm bölgesinde bulunan yeni iş ortaklarımıza daha geniş bir ürün yelpazesi sunmayı hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA