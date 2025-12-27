Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nin özelleştirilmesi kararlaştırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Çanakkale'de bulunan Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES), işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine karar verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bulunan Bozcaada RES ile bu santralin üzerinde bulunduğu alan, bir bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

Santral için son teklifler 18 Şubat 2026'ya kadar alınacak. İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli ise 100 bin lira olarak, geçici teminat bedeli de 30 milyon lira olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle yürütülecek.