Haberler

Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nin özelleştirilmesi kararlaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, Çanakkale'de bulunan Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nin işletme hakkını özelleştirme kararı aldı. Son teklifler 18 Şubat 2026 tarihine kadar alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Çanakkale'de bulunan Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES), işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine karar verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bulunan Bozcaada RES ile bu santralin üzerinde bulunduğu alan, bir bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

Santral için son teklifler 18 Şubat 2026'ya kadar alınacak. İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli ise 100 bin lira olarak, geçici teminat bedeli de 30 milyon lira olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle yürütülecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
Tartıştığı babasını karnından bıçakladı

Tartıştığı babasını karnından bıçakladı