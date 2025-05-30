Bozankaya, Sürdürülebilir Ulaşım Alanında Uluslararası Projelerle Büyüyor

Raylı sistem ve elektrikli toplu taşıma sistemleri üreticisi Bozankaya, hem yurt içi hem de uluslararası projeleriyle sürdürülebilir şehir içi ulaşım alanında öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bozankaya, 2019'da Türkiye'den Bangkok'a yaptığı ilk metro ihracatının ardından, Siemens ile oluşturduğu yeni ortaklıkla Tayland'a 53 adet yeni metro aracı daha gönderecek. Orange Line ve Blue Line hatlarında hizmet verecek olan bu trenlerin teslimatı 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlayacak ve proje 2028'de tamamlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen "100 metro" projesi kapsamında ise, 25 adet 4 vagonlu tren seti İstanbul'un ulaşım ağına kazandırılacak. 88,2 metre uzunluğundaki trenler, 1366 kişilik kapasitesine ve GoA2 seviye sürücüsüz teknolojiye sahip olacak.

Bozankaya'nın tramvayları halihazırda Antalya, Kayseri ve Kocaeli gibi büyük şehirlerde hizmet veriyor. Geçen yıl gerçekleştirilen anlaşmalarla birlikte İzmir'e 22, Samsun'a ise 10 adet tramvay teslim edilecek. Ayrıca Bursa'da 20 adet hafif raylı sistem aracı halkın kullanımına sunulacak.

"Türk üretim gücünü daha fazla şehirde görünür kılmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Bozankaya'nın geliştirdiği yüksek yolcu kapasiteli ve enerji verimli metro ve tramvay sistemlerinin çok sayıda ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Romanya, İtalya, Sırbistan ve Tayland'da hayata geçen projeler sayesinde Türk mühendisliğinin küresel gücünün daha da görünür hale geldiğini aktaran Günay, "İnovasyon odaklı yatırımlarımız, Bozankaya'yı dünya genelinde tercih edilen bir marka haline getirdi." ifadesini kullandı.

Günay, Bangkok projesinin Bozankaya'nın, yetkinliklerinin uluslararası alanda kabul görmesinin önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Her biri 800'den fazla yolcu taşıyabilen bu trenler, Tayland'ın sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye için üretilen araçlara da değinen Günay, "Gebze-Darıca Metro Hattı için teslim edilen GoA4 seviye sürücüsüz metrolar, yüzde 70 yerlilik oranıyla üretildi ve 1476 yolcu kapasiteli bu trenlerle karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlandı." bilgisini paylaştı.

Günay, Bozankaya'nın tramvay projelerine de hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Tramvay projelerimiz sadece Romanya ile sınırlı kalmıyor, İtalya, Sırbistan ve Polonya da yeni projelerde Bozankaya'yı tercih ediyor. Napoli için 20, Belgrad için 25 ve Elblag için 10 adet tramvay üretilecek. Avrupa'da giderek artan varlığımızla Türk üretim gücünü daha fazla şehirde görünür kılmayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin ulaşımını çevre dostu ve yenilikçi araçlarla dönüştürmenin sadece bir görev değil, aynı zamanda gurur kaynağı olduğunu aktaran Günay, "Ekonomik kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede çözümün parçası olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.