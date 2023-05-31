Boyner Yayınları'nda Yeni Yayın Direktörü Ataması

Çeviri kişisel gelişim ve iş hayatı kitapları yayınlayan Boyner Yayınları'nda üst düzey bir atama gerçekleşti. Zeynep Erkurt Çelik, Boyner Yayınları'nın genel yayıncılık operasyonlar ve stratejilerinin belirlenmesinden sorumlu olarak yayın direktörlüğü görevine başladı.

ZEYNEP ERKURT ÇELİK KİMDİR?

Zeynep Erkurt Çelik, lisans eğitimini ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı, sonrasında ise INSEAD'dan MBA derecesi aldı. Kariyerine İngiltere'de Lehman Brothers'ta Yatırım Bankacılığı Analisti olarak başladı. 2000 yılında Unilever Türkiye Gıda ve İçecek Bölümü'nde finansal analizler, yıllık bütçe planlamaları ve fiyatlandırma stratejilerinden sorumlu olarak görev alan Çelik; 2002 yılında L'Oreal Lüks Ürünler kategorisinde arasında Lancöme, Armani, Ralph Lauren gibi markaların da bulunduğu grubun Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlendi. Daha sonra Nel Elektronik bünyesine katılan ve burada farklı görevler üstlenen Çelik, 2016 yılında girişimci olarak tekstil ve moda alanında Perapie isimli markasını yarattı. Zeynep Erkurt Çelik, evli ve 2 çocuk annesidir.