Zeynep Erkurt Çelik, Boyner Yayınları'nın genel yayıncılık operasyonlar ve stratejilerinin belirlenmesinden sorumlu olarak, Boyner Grup bünyesinde Boyner Yayınları Direktörü olarak göreve başladı.

Zeynep Erkurt Çelik, Boyner Yayınları'nın genel yayıncılık operasyonlar ve stratejilerinin belirlenmesinden sorumlu olarak, Boyner Grup bünyesinde Boyner Yayınları Direktörü olarak göreve başladı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, vizyon geliştirme misyonuyla çeviri kişisel gelişim ve iş hayatı kitapları yayınlayan Boyner Yayınları'nda üst düzey atama gerçekleşti.

Direktör olan Zeynep Erkurt Çelik, Boyner Yayınları'nın eğiten, bilgi ve ilham veren, aydınlatan kitaplar yayınlayarak okuyucuların hayatlarını zenginleştirmek, bakış açılarını genişletmek, kişisel ve profesyonel hayatlarına olumlu katkıda bulunmak misyonuna da liderlik edecek.

Lisans eğitimini ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan, sonrasında ise INSEAD'dan MBA derecesi alan Çelik, kariyerine İngiltere'de Lehman Brothers'ta Yatırım Bankacılığı Analisti olarak başladı. 2000 yılında Unilever Türkiye Gıda ve İçecek Bölümü'nde finansal analizler, yıllık bütçe planlamaları ve fiyatlandırma stratejilerinden sorumlu olarak görev alan Çelik, 2002 yılında L'Oreal "Lüks Ürünler" kategorisindeki grubun Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlendi.

Daha sonra Nel Elektronik bünyesine katılan ve burada farklı görevler üstlenen Çelik, 2016'da girişimci olarak tekstil ve moda alanında kendi markasını yarattı.