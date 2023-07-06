Boyner, Plastik Kullanımını Azaltarak Sürdürülebilirliğe ve Eğitime Destek Veriyor

Mağazalarında plastik kullanımının azaltılmasını teşvik etmek amacıyla çok kullanımlı çanta uygulamasına başlayan Boyner, bu sayede hem sürdürülebilirliğe hem de eğitime destek veriyor. Şirket, çok kullanımlı çanta uygulamasıyla 1 yılda 4 milyonu aşkın plastik poşet kullanımının önüne geçti. Çantaların satışından elde edilen gelirle daha iyi bir gelecek için çalışmalar yapan Boyner, sivil toplum kuruluşlarına desteğini sürdürüyor. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme (ÇEVKO) Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliği yapan şirket, çok kullanımlı çantaların satışından elde edilen gelirle hem sürdürülebilirliği hem de çocukların eğitimini destekliyor. Çok kullanımlı çantalardan elde edilen gelirle Boyner, toplam 744 adet geri kazanım konteynerini temin ederek ÇEVKO Vakfı iş birliğiyle Kartal Belediyesi sınırlarında yer alan 24 okula teslim etti. Konteynerler 24 okulda, 24 dış mekanda. Okullarda ileri dönüşüm atölyeleri de düzenlendi. Plastik, metal, cam, kağıt, ahşap, kompozit ve tekstil geri dönüşüm konteynerlerini okullara kazandıran Boyner, aynı zamanda bu okullarda çocuklara farkındalık ve deneyim kazandırmak amacıyla ileri dönüşüm atölyeleri düzenledi. Yılın ikinci yarısında eğitim için harekete geçen Boyner, çok kullanımlı çantalardan elde ettiği gelirle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın 'Eğitime Koşar Adım: 7 Kıta' projesiyle 1.000 çocuğun eğitimine destek verdi. Şirket, yılın başında yaşanan deprem felaketinin ardından kaynaklarını bu bölgelere yönlendiren TEGV'nin yanında olarak depremden etkilenen çocukların eğitimini destekledi. Boyner, mağazalarında çok kullanımlı çantaları teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliğe ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla topluma değer katmaya devam edecek.

Mağazalarında plastik kullanımının azaltılmasını teşvik etmek amacıyla çok kullanımlı çanta uygulamasına başlayan Boyner, bu sayede hem sürdürülebilirliğe hem de eğitime destek veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, çok kullanımlı çanta uygulamasıyla 1 yılda 4 milyonu aşkın plastik poşet kullanımının önüne geçti.

Çantaların satışından elde edilen gelirle daha iyi bir gelecek için çalışmalar yapan Boyner, sivil toplum kuruluşlarına desteğini sürdürüyor. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme (ÇEVKO) Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliği yapan şirket, çok kullanımlı çantaların satışından elde edilen gelirle hem sürdürülebilirliği hem de çocukların eğitimini destekliyor.

Çok kullanımlı çantalardan elde edilen gelirle Boyner, toplam 744 adet geri kazanım konteynerini temin ederek ÇEVKO Vakfı iş birliğiyle Kartal Belediyesi sınırlarında yer alan 24 okula teslim etti. Konteynerler 24 okulda, 24 dış mekanda

Okullarda ileri dönüşüm atölyeleri de düzenlendi

Plastik, metal, cam, kağıt, ahşap, kompozit ve tekstil geri dönüşüm konteynerlerini okullara kazandıran Boyner, aynı zamanda bu okullarda çocuklara farkındalık ve deneyim kazandırmak amacıyla ileri dönüşüm atölyeleri düzenledi.

Yılın ikinci yarısında eğitim için harekete geçen Boyner, çok kullanımlı çantalardan elde ettiği gelirle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın "Eğitime Koşar Adım: 7 Kıta" projesiyle 1.000 çocuğun eğitimine destek verdi. Şirket, yılın başında yaşanan deprem felaketinin ardından kaynaklarını bu bölgelere yönlendiren TEGV'nin yanında olarak depremden etkilenen çocukların eğitimini destekledi.

Boyner, mağazalarında çok kullanımlı çantaları teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliğe ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla topluma değer katmaya devam edecek.