Boyner, Pangaltı'da mağaza açtı

Boyner, İstanbul'un en merkezi noktalarından biri olan Pangaltı'ya yeni mağaza açtığını duyurdu. Deneyim odaklı yeni nesil mağazacılık konseptiyle harekete eden şirket Türkiye genelinde toplamda 96 mağazaya ulaştı. Mağaza sıcak, samimi bir ortam, konforlu bir alışveriş ve yaşam deneyimi özellikleriyle öne çıkıyor.

Pangaltı'da açtığı 1800 metrekare alana yayılan mağazasında kozmetik, spor, kadın- erkek giyim, ayakkabı ve çocuk kategorilerinde hizmet veriyor. Boyner Pangaltı, teknolojiyi sanat ile buluşturan dijital sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor. Mağazanın girişinde yer alan dev LED ekranda sergilenen dijital sanat eseri H2O, yeni medya sanatçısı Mert Onaran tarafından tasarlandı. Onaran, H20 eseri ile suyun gücünü, coşkusunu, suya dokunulduğunda arındıran, tazeleyen, ilham veren ve yeniden başlatan enerjisini izleyicilerle buluşturuyor.

Boyner Pangaltı Mağazası, aynı zamanda sürdürülebilirliği sanatla buluşturan sanatçı Abdulvahap Uzunbay'ın 'Anlatılar' isimli enstalasyonuna ev sahipliği yapıyor. Sanatçının ileri dönüşüm temalı bu dinamik işinde yer alan 607 adet kağıt tuğlanın her biri sahip olduğu doku ve renk özelliği ile dikkat çekiyor. İlk bakışta atık kağıtlardan yapıldıkları anlaşılmayan tuğlaların dizilimi, izleyicilere günümüz dünyasındaki sınırsız olan üretim, tüketim, doğa ve çevreyle ilişkisini sorgulatıyor.

Mural İstanbul'un graffiti olarak renklendirdiği 3D heykel Boyner logosu ile müşterilerini karşılayan mağaza, dıştan içe renkli ve dinamik bir deneyimin kapılarını aralıyor. Pangaltı Caddesi'nin akış yönünde ziyaretçilerin okunabilirliğini kolaylaştıran renkli logo, mağaza içerisindeki çeşitliliğin ipuçlarını veriyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KAHVE ZİNCİRİ COSTA COFFEE, 2. ŞUBESİYLE PANGALTI'DA

Boyner, Avrupa'nın en büyük kahve zinciri olan ve 12 yıl üst üste İngiltere'nin "en sevilen kahve zinciri" seçilen Costa Coffee'nin ilk şubesini geçtiğimiz günlerde Boyner Cadde'de açmıştı. Pangaltı Boyner'de ikinci şubesi açılan Costa Coffee ile alışveriş keyfine kahve kokusu ve sohbet eşlik ediyor.

ATIKLAR, BOYNER PANGALTI'DA YENİDEN HAYAT BULUYOR

"Minimum atık, minimum israf, maksimum mutluluk" hedefiyle hareket eden şirket, Pangaltı Mağazası'nda da su şişelerini geri dönüştürerek duvar panelleri oluşturdu. Doğaya ve sürdürülebilirliğe verdiği önemi her fırsatta dile getiren ve bu vizyonunu mağazalarında yaşatan Boyner, ödeme noktalarını da biyoatık kullanılarak oluşturulmuş panellerle tasarladı.

Pangaltı Mağazası'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri de ilerleyen günlerde düzenlenecek etkinliklere ev sahibi olmak üzere tasarlanan alan. Atık stok kumaşlardan hazırlanan yapılan oturma gruplarındaki ileri dönüşüm detayı ile ziyaretçilerine yaşayan bir alan sunan Boyner, aynı zamanda sürprizlerle dolu bir hareket alanı sunuyor.

"BİR MAĞAZADAN ÇOK DAHA FAZLASINI SUNUYORUZ"

Akışkan, içinden yaşam geçen mağazacılık konsepti ile sektöre farklı bir soluk getirdiklerini belirten Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan: "Müşterilerimizin sadece alışveriş yaptığı değil farklı deneyimler yaşayabilecekleri, kendilerine ayırdıkları vakti daha kaliteli şekilde geçirebilecekleri mağazacılık anlayışımızı her yeni açtığımız mağazamızda bir üst noktaya taşımayı hedefliyoruz. Boyner Cadde mağazamızla başlayan, hız kesmeden devam ettiğimiz doğa dostu, sürdürülebilir, teknoloji, sanat ve sporu odağına alan mağazalarımızı artıracağız. Şimdiki durağımız ise Avrupa Yakası'nın en işlek noktalarından biri olan Pangaltı."

Londra merkezli, Avrupa'nın en büyük, İngiltere'nin ise en çok tercih edilen kahve zinciri olan Costa Coffee'nin ikinci mağazasının Boyner Pangaltı'da açılmasına değinen Çamurdan "Kahve alanında dünyadaki en sevilen markalardan biri olan Costa Coffee'yi Boyner Pangaltı'da müşterilerimizle buluşturmaktan ötürü son derece mutluyuz. Sıcak, samimi ve doğal bir atmosferde kaliteli zaman geçirme ve yeni deneyimler elde etme imkanı sunan bir yaşam alanı olarak hayata geçirdiğimiz Boyner Pangaltı'da alışverişe kahve kokusu ve sohbeti eşlik edecek" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi