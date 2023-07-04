Boyner Now ile 1 yıl içinde 40 lokasyonda 47 bin 138 adrese 200 bini aşkın ürün teslim edildi

Boyner Now, müşteri deneyimi ve online kanallara yönelik yatırımlarıyla dikkat çeken bir hizmet olarak 1 yıl içinde 40 lokasyonda 47 bin 138 adrese 200 bini aşkın ürün teslim etti. Boyner Now, sipariş anında ödeme yapılmaması, farklı beden ve renk alternatiflerini sepete atabilme, 90 dakikada ya da randevulu teslimat, teslimat anında ürünleri deneyebilme ve kapıda kredi kartı ile ödeme gibi özellikleriyle müşteriler tarafından ilgi gördü.

Boyner Now ile 1 yıl içinde 40 lokasyonda, 47 bin 138 adrese 200 bini aşkın ürün, ortalama 80 dakika içerisinde teslim edildi.

Markadan yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimi ve online kanallara yönelik yatırımlarıyla dikkati çeken Boyner, geçen yıl haziran ayında online ve fiziksel mağazacılığın iç içe geçtiği Boyner Now'ı müşterilerinin hizmetine sundu.

Boyner Now'ın, alternatif beden, renk ve desende ürünleri 90 dakika içinde, sipariş anında ödeme yapılmadan adrese teslim etmesi ve beğenilen ürünlerin kapıda kredi kartıyla ödeme yapılarak satın alınması gibi özellikleri müşteriler tarafından oldukça ilgi gördü.

Boyner Now ile şu ana kadar Türkiye genelinde 40 farklı lokasyonda, 47 bin 138 adrese ortalama 80 dakikada 200 binden fazla ürün teslimatı gerçekleştirildi.

"Önce dene, tamamsa öde" söylemiyle yola çıkan Boyner Now uygulaması ile iade konusunda da müşterilere kolaylık sağlanmış oldu.

Boyner Now kullananların tercihi sırasıyla parfüm, sneaker ve tişört olurken, ayakkabı ve sweatshirt de en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Kış aylarında ise en çok bot ve mont alışverişi öne çıktı. "Hangi bedeni alsam?" diye kararsız kalan kullanıcıların yüzde 37'si ise aynı üründen farklı bedenleri sipariş vererek Boyner Now uygulamasının istenilen beden, renk ve desen siparişlerini aynı anda sepete atabilme özelliğine ilgi gösterdi.

"Sektörümüz için devrim niteliğinde bir yenilik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Efsun Janset Yılmaz, Boyner Now ile online alışveriş deneyimini bir üst noktaya taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2022'nin haziran ayında hayata geçirdiğimiz, fiziksel alışveriş deneyimini bir tıkla müşterinin bulunduğu yere taşıyan Boyner Now, sektörümüz için devrim niteliğinde bir yenilik oldu. Müşterilerimize her zaman onların bile hayal edemeyecekleri bir hizmet ve iyi bir deneyim sunmaya odaklanıyoruz. Boyner Now, sipariş anında ödeme yapılmaması, farklı beden ve renk alternatiflerini sepete atabilme, 90 dakikada ya da randevulu teslimat, teslimat anında ürünleri deneyebilme ve kapıda kredi kartı ile ödeme özellikleriyle sektöre yepyeni bir soluk getirdi. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan ve online alışverişin tüm acı noktalarını ortadan kaldıran Boyner Now'a ilk yılında müşterilerimiz oldukça ilgi gösterdi. Boyner Now ile oluşturduğumuz alışveriş deneyimini daha fazla ürünle daha fazla şehirde geliştirmeye devam edeceğiz. Online kanallara yatırımlarımız da devam edecek, Boyner Now'ın şimdiden online kanallar arasındaki payı yüzde 5 oldu."

Boyner Now'ın yeni durağı Çeşme

Açıklamaya göre, İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere toplam 40 lokasyonda bulunan Boyner Now, verdiği hizmetin kapsama alanını genişletmeyi hedefliyor.

Bodrum ve Fethiye ile kapsama alanı genişleten Boyner Now'ın en son durağı Çeşme oldu.

Boyner Now, online alışverişi kolaylaştıran özellikleriyle tatil beldelerinde de en çok tercih edilecek uygulamalardan biri olacak.