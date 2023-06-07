Boyner, yaz alışverişini tamamlamak isteyenleri özel fiyatlarla dolu bir haftaya davet ediyor. 8-12 Haziran'da milyonlarca parçada geçerli indirimler veya 'paracık' fırsatları alışveriş meraklılarını bekliyor.

Boyner'in "Çılgın Kelebek" indirimleri başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, yaz alışverişini tamamlamak isteyenleri özel fiyatlarla dolu bir haftaya davet ediyor. 8-12 Haziran'da milyonlarca parçada geçerli indirimler veya "paracık" fırsatları alışveriş meraklılarını bekliyor.

Boyner aynı zamanda mağazalarında alışverişi kolaylaştırmak ve memnuniyeti artırmak amacıyla hayata geçirdiği Pass Kasa ile müşterilerine kasaya gitmeden bulunduğu reyonda hızı ve güvenli şekilde ödeme yapma deneyimi de sunuyor.

Boyner'in en çok beklenen kampanyası "Çılgın Kelebek" ile kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ev, yaşam ve kozmetik gibi pek çok kategoride seçili parçalarda geçerli indirimler yaza heyecan katıyor. Ayrıca "Çılgın Kelebek" indirimine özel Hopi ile yüzde 20 ila yüzde 60 arasında değişen "Paracık" kazanma fırsatı bulunuyor.