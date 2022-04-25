Boyner'in 'Askıda İyilik' paketleriyle çocuklara bayram sevinci

Boyner'in 2016 yılından beri sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi "Askıda İyilik", çocuklara bayram hediyesi geleneğini yaşatıyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projelerini "İyiliğin modası geçmez" çatısı altında sürdüren Boyner, alışverişlerini iyilikle birleştirmek isteyen herkesi, Boyner mağazalarına ve boyner.com.tr'ye bekliyor.

Boyner, "Askıda İyilik" projesi ile mağazalarında ve boyner.com.tr'de ihtiyaç sahipleri için hazırlanan "İyilik Paketleri"ni kar amacı gütmeden, iyiliğin yayılması için satışa sunuyor.

Müşterilerin, mağazalar ya da boyner.com.tr'den yaptıkları alışverişlerine 40 TL değerindeki iyilik paketleri kolayca eklenebiliyor. Satın alınan "İyilik Paketleri" için Boyner de aynı miktarda katkı yaparak, alt ve üst giyimden oluşan "İyilik Paketleri"ni Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Toplumsal faydayı odağına alan "Askıda İyilik" projesiyle 2016 yılından bugüne kadar Lokman Hekim Sağlık Vakfı iş birliğiyle 50 bini aşkın "İyilik Paketi", ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Boyner'in, yaklaşan bayramın güzelliğini "Askıda İyilik" paketleri ile iyiliği çoğaltmaya vesile olmanın heyecanını yaşadığı belirtildi.