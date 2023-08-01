Boyner, Help Steps iş birliğiyle IPRA Golden World Awards ödülü kazandı

Boyner, geçen yıl Help Steps ile aktif yaşamı desteklemek adına iş birliği yapmıştı. Bu iş birliğini duyurmak için hayata geçirdiği 'Türkiye'nin ilk yürüyen basın toplantısıyla Medya İlişkileri' kategorisinde IPRA Golden World Awards ödülüne layık görüldü.

Boyner, geçen yıl Help Steps ile aktif yaşamı desteklemek adına iş birliği yapmıştı. Bu iş birliğini duyurmak için hayata geçirdiği 'Türkiye'nin ilk yürüyen basın toplantısıyla Medya İlişkileri' kategorisinde IPRA Golden World Awards ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından dünya çapındaki başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek adına 1990 yılından bu yanan düzenlenen IPRA Golden World Awards (GWA), 2023 yılı kazananları açıklandı. Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olarak anılan yarışmada, Boyner kendi sektöründe ödül aldı.

Sağlık uygulaması Help Steps ile aktif yaşamı desteklemek adına geçtiğimiz yıl iş birliğine imza atan Boyner, tüm çalışanları ve müşterilerinden başlayarak herkesin gün içinde attığı adımları iyiliğe dönüştürmüştü. Help Steps kullanıcılarının attığı adımlar iki ay sonunda Boyner'in desteği ile sivil toplum kuruluşlarına iki kat değerli olarak bağışa dönüştü. Proje kapsamında 3.1 milyar değerinde HS bağışlandı. İyiliği odağına alan projeleriyle ön plana çıkan şirket, IPRA Golden World Awards'ta Medya İlişkileri kategorisinde ödülün sahibi oldu.