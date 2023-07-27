Boyner Grup Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Boyner Grup, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Boyner Grup'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Tokgöz Altun, Boyner Grup'un, şirketleri ve tüm çalışanlarıyla sürdürülebilir iyilik peşinde olduğunu belirtti.

Altun, "Tüm iş yapış biçimimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımıza grup şirketlerimiz ve iç ve dış paydaşlarımızı da dahil ediyor, insan kaynakları politikamız ve sosyal sorumluluk projelerimizi buna göre şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Boyner Grup'un sürdürülebilirlik çalışmaları arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği bizim için bir demokrasi ve haklar meselesi. Yaklaşımımızı; kendi İK politikalarımızdan başlayan, tedarik zincirimize, kadın girişimciliğe ve toplumun geneline uzanan projelerle destekliyoruz. Türkiye'de kadın girişimciliğinin gelişmesi için KAGİDER iş birliğiyle gerçekleştirilen İyi İşler projemizle ulaştığımız girişimci sayısı 119 oldu. Boyner Büyük Mağazacılık'ın 'Seninle Tamam' projesiyle daha önce hiç çalışmamış ya da evlilik, çocuk gibi nedenlerle iş hayatına ara veren kadınlara kendi belirledikleri saatlerde part-time çalışma imkanı sunmaya devam ettik."

Grup olarak 10 yılı aşkın bir süredir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık kampanyaları hayata geçirdiklerini bildiren Altun, "2022 yılında da cesur yaklaşımımızdan taviz vermedik. 8 Mart'ta hepimizin çok iyi bildiği bir melodi ile kadınların yaşamın her alanında yaşadıkları zorluklara, eşitsizliklere vurgu yapmak istedik. Türkiye'de kadınların yaşadığı acı gerçekleri bir kez daha vurgulamaya odaklandık. Bu gerçeği kabullenmeyerek hep birlikte sesimizi daha gür çıkartarak ve vazgeçmeyerek değiştirebileceğimizi bir kez daha söylemek istedik." ifadelerini kullandı.

"Karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz"

Özgür Tokgöz Altun, 2022 yılında cinsiyet eşitliği temelli projelerine 2 yeni proje eklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Sabancı Üniversitesi'nin düzenlediği 'Ev İçi Şiddete Karşı İş Dünyası' eğitimlerine katılarak başlattığımız 'Biriz, Birlikteyiz' projesi ile özel yaşamlarında maruz kalabileceği her türlü şiddete karşı çalışanlarımızın yanında duracağımızı taahhüt ettik, insan kaynakları politikalarımızda köklü iyileştirmeler yaptık. Yarınlar Büyüsün projemizle İK politikalarımızda; uzatılmış babalık izni, evlat edinme izni, doğum sonrası anne ve baba için psikolojik destek, diyetisyen hizmeti ve çocuk gelişimi eğitimini kapsayan yeni düzenlemeler yaptık. Emisyon, karbon salınımı, plastik atıklar, elektrik, doğal gaz ve su tüketimi konularında çalışmalarımız sürüyor. Merkez ofis ve mağazalarımızda 'Sıfır Atık' projemiz ve İş Dünyası için Plastik Girişimi üyeliğimiz ile karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan Yeşil Ofis projesi kapsamında, tüketimlerimizi düzenli olarak izliyor, su ve kağıt tüketimini minimum seviyede tutmaya yönelik çalışıyoruz. Bu kapsamda Ocak 2022 itibarıyla mağazalarımızda plastik poşet kullanımını sonlandırarak müşterilerimize çok kullanımlı poşet sunmaya başladık. Bu poşetlerin satışından elde edilen gelirle de farklı sivil toplum kuruluşlarının çevre ve eğitim projelerine destek olduk."

BR Mağazacılık'ın merkez ofisinde elektrik tüketimi dolayısıyla oluşan emisyonlarını 2022'nin mayıs ayında GES "Yeşil Çatı" projesi ile sıfırladıklarını bildiren Altun, İzmir Torbalı'da yer alan BR Mağazacılık genel merkezinin 14 bin metrekarelik çatısında kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile Mayıs 2022'den itibaren 1,7 megavat elektrik üretimi gerçekleştirildiğini, bu sayede üretim tesisi, depo ve merkez ofisinin tüm elektrik ihtiyacını temiz enerji ile karşılamış olduklarını belirtti.

Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çeşitli sebeplerle raftan depoya kaldırılan ve satışa sunulamayan ürünleri proje kapsamında yeniden hayata döndürüyoruz. Döngüsel dönüşüm hareketi Nivogo'nun iş modeli sayesinde tekstil atığı olmaktan kurtulan ve döngüsel ekonomiye kazandırılan ürünleri sürdürülebilir moda anlayışıyla Boyner Outlet mağazalarında ve boyner.com.tr'deki outlet kategorisinde müşterilerimizle buluşturduk. Bu sayede 500 bini aşkın ürünü yenileyerek döngüsel ekonomiye dahil ettik. Yenilenen ürünlerle 6 milyar litreden fazla su kullanımının ve 9,5 milyon kilogram karbon emisyonunun oluşmasının önüne geçtik.

Altınyıldız, 2022 yılında GRS sertifikalı pet şişelerden geri dönüştürülmüş polyester elyafını yün karışımlı dış giyim kumaşına çevirmeye devam etti. Bu çalışma ile 6 milyon pet şişe kumaşa dönüştürüldü. Böylece 155 ton CO2 gazının atmosfere karışması, yani başka bir deyişle 360 varil petrolün tüketimiyle açığa çıkan CO2 emisyonu önlendi. Ayrıca, 669 kişinin 1 yıllık içme suyu ve 66 hanenin 1 yıllık elektrik enerjisi ihtiyacına karşılık kaynak tasarrufu sağlandı."