Boyner'den ev kadınlarına destek: Ahşap boncuklu çantalar üretildi

Sakarya'da yaşayan ev kadınlarının el emeğiyle doğal ahşap boncuklardan üretilen çantalar Boyner mağazalarında ve şirketin internet sitesinde yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner özel markalarından Fabrika, geçen yıl kadın istihdamını güçlendirmek amacıyla Edirne Keşan'nın Akhoca Köyü'nde yaşayan kadınlar ile makrome tekniğiyle üretilen terliklerden özel bir koleksiyon hazırlamıştı.

Bu yıl aynı proje Edirne'de devam ederken, Boyner, Sakarya Akyazı'da yaşayan 60 ev kadını ile yepyeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Ahşap boncuklarla tasarlanan çanta projesinde 8 farklı model, yetenekli kadınların ellerinde yeniden canlanarak günün her saatinde kullanılabilir şık ve doğal çantalara dönüştü.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Boyner Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, sürdürülebilirlik çalışmalarına BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yön verdiklerini belirterek, çok uzun zamandır toplumsal cinsiyet eşitliğini her platformda destekleyen ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalışan markalardan olduklarını bildirdi.

Kadını hayatın her alanında güçlendirme ve destekleme projelerinin her zaman odaklarında olduğunu vurgulayan Koçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu alandaki projelerimizden birini Fabrika markamız için geçtiğimiz yıl hayata geçirmiştik. Edirne Keşan'ın Akhoca köyündeki kadınlarla bir araya gelerek 20 kadının yetenekli elleriyle tam 10 bin çift terlik ürettik. Aralarında daha önce hiç kendi gelirini elde etmemiş 20 kadın proje ile istihdama katılmıştı. Edirne'deki kadınların el emeği ile üretilen projemiz bu sene de yeni modellere devam ediyor. Bir yandan da projemizin sürdürülebilir olmasını hedefleyerek Sakarya Akyazılı ev kadınları ile buluştuk."

"Kadın dayanışmasından doğan güce inanıyoruz"

Nurçin Koçoğlu, projenin ikinci yılında daha fazla kadına ulaşmak için harekete geçtiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"İkinci yılında daha fazla kadına ulaşmak için içimizdeki heyecanı durdurmadık. Projede yeni rotamız Sakarya Akyazı oldu. Bu sefer de Sakarya'daki bir ahşap üretim atölyesinde özel olarak tasarlanan ve ev kadınlarının el emeği ile buluşan boncuklar, birbirinden özel birer çantaya dönüştü. Hepsi tamamen el işçiliği olan toplam 6 bin 500 adet çanta üreten kadınların bugün olduğu gibi yarın da yanındayız. Biz projemizde yer alan kadınlarla tanışmaktan, onların el emeğini moda ile buluşturmaktan ve onların hayallerinin gerçeğe dönüşmesine tanık olmaktan çok mutluyuz. Ortaya cesaretlerini, vakitlerini ve de en önemlisi gönüllerini koydular. Yanı sıra ürettikleri ahşap boncuk çantalar ile aile ekonomisine katkı sağladılar."

Koçoğlu, projeye emek veren tüm kadınların çok kıymetli olduğunu belirterek, kadın dayanışmasından doğan güçle yine birbirinden özel projelere beraber imza atacaklarını anlattı.

"Artık doğallığa daha çok önem veriliyor"

Boyner Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Koçoğlu, özellikle son birkaç yılda değişen tüketici trendlerine de değinerek, artık doğallığa daha fazla önem verildiğini kaydetti.

Doğal malzemelerin kullanıldığı, rahat ve naturel renklerin hakim olduğu parçaların daha çok tercih edildiğini belirten Koçoğlu, "Seçtiği ürünün hikayesini dinlemeyi seven, ürünün, markanın dünyaya ve topluma olan katkısını sorgulayan bir müşteri profili ile karşı karşıyayız. Biz de bu hedefle başlattığımız projemizde bir yandan doğallığı savunurken diğer yandan kadını hayatın tüm alanlarında desteklediğimizi anlatmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.