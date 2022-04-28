Boyner'den Anneler Günü için yüzlerce ürün seçeneği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boyner'den Anneler Günü için yüzlerce ürün seçeneği

AA - Tolga Yanık - Ekonomi
 - Güncelleme:
Boyner'den Anneler Günü için yüzlerce ürün seçeneği

Boyner, Anneler Günü'nde giyim, kozmetik, çanta, aksesuar, ayakkabı gibi yüzlerce seçeneği Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de müşterilerine sunuyor.

Boyner, Anneler Günü'nde giyim, kozmetik, çanta, aksesuar, ayakkabı gibi yüzlerce seçeneği Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de müşterilerine sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Boyner, anneler için en sevilen markaların özel koleksiyonlarından yüzlerce ürün seçeneğine imkan tanıyor. Birbirinden şık gömlek, etek, elbise, ceket çeşitleri ve daha fazlası, stil sahibi anneler için Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de bulunuyor.

Boyner'de çanta ve ayakkabı bu özel günün en çok tercih edilen seçenekleri oluyor. Giyimine dikkat eden anneler için spor, şık, kullanışlı, tarz çanta ve ayakkabılar ön plana çıkıyor.

Bakımına düşkün anneleri mutlu edecek seçenekler de Boyner'de yer alıyor. En çok tercih edilen markaların parfüm, makyaj, saç ve vücut bakımı ürünleri de bu özel günün tercih edilen hediye seçenekleri arasında bulunuyor. Hediye seçmekte kararsız kalanlar veya "benim annem en iyisini seçer" diyenler için ise Boyner Gift Card, en pratik seçenek olarak sunuluyor.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi

Anneler Günü, Boyner, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title