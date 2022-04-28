Boyner'den Anneler Günü için yüzlerce ürün seçeneği

Boyner, Anneler Günü'nde giyim, kozmetik, çanta, aksesuar, ayakkabı gibi yüzlerce seçeneği Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de müşterilerine sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Boyner, anneler için en sevilen markaların özel koleksiyonlarından yüzlerce ürün seçeneğine imkan tanıyor. Birbirinden şık gömlek, etek, elbise, ceket çeşitleri ve daha fazlası, stil sahibi anneler için Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de bulunuyor.

Boyner'de çanta ve ayakkabı bu özel günün en çok tercih edilen seçenekleri oluyor. Giyimine dikkat eden anneler için spor, şık, kullanışlı, tarz çanta ve ayakkabılar ön plana çıkıyor.

Bakımına düşkün anneleri mutlu edecek seçenekler de Boyner'de yer alıyor. En çok tercih edilen markaların parfüm, makyaj, saç ve vücut bakımı ürünleri de bu özel günün tercih edilen hediye seçenekleri arasında bulunuyor. Hediye seçmekte kararsız kalanlar veya "benim annem en iyisini seçer" diyenler için ise Boyner Gift Card, en pratik seçenek olarak sunuluyor.