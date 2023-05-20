Boyabat'ta Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı

Boyabat ilçesinde Merkez Esentepe Çamlıca Daylıkırı ve Tekke Köyleri Arası Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi Boyabat Yerleşkesi önündeki kooperatif lokalinde gerçekleşen genel kurul, bakanlık temsilcileri Tahsin Erdinç Ercan ve Funda Altay'ın gözetiminde oy birliğiyle seçilen divan başkanı Harun Tamar'ın başkanlığında yapıldı.

25 üyesi bulunan kooperatifin genel kurulunda yönetim, denetim, bilanço, gelir gider raporları okundu, 2023 tahmini bütçesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Kooperatif başkanı Bekir Hazer, genel kurula katılanlara teşekkür ederek, "Dolmuş duraklarına park eden özel araçlar yüzünden yolcu almakta sıkıntı çekiyoruz. Hem bizler hem de yolcularımız mağduriyet yaşıyor. Dolmuş duraklarından yolcu alan korsan araçları da uyarıyorum. Taksi sürücüleri de dolmuş duraklarında bekleyen yolcuları alarak ekmeğimizle oynuyor. Lütfen birbirimize ve hukukumuza saygılı olalım." ifadelerini kullandı.