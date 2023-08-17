Boyabat İlçesinde İŞKUR TYP Kapsamında İstihdam Edilecek 14 Kişi İçin Kura Çekimi Yapıldı

Boyabat ilçesinde İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek 14 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Esen'in de hazır bulunduğu programda Boyabat Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde TYP kapsamında temizlik işçisi olarak çalıştırılacak asil ve yedek 14 kişi, müracaatta bulunan 226 kişi arasından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.