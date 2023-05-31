Boya Sanayicileri Derneği Başkanı Kenan Baytaş oldu

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Başkanlığı'na Kenan Baytaş seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, BOSAD, kuruluşunun 20. yılında yaptığı 11. olağan genel kurul toplantısında yeni dönem yönetim kurulunu seçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister'in de katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleşen genel kurul toplantısında BOSAD Başkanlığı'na Kenan Baytaş seçildi.

Kenan Baytaş'ın yanı sıra Akın Akçalı, Ersin Kayalar, Hakan Ünel, Mutlu Uysal, Mehmet Hacıkamiloğlu, Tolga Demirözü, Ömer Saim Oğuz, Serdar Puntar, Sakin Aruk, Haluk Giray, Aydın Kayı, Burak Basmacı, Pınar Adabağ, Semih İyigüllü, Serdar Çolak ve Seda Yalaz'dan oluşan yeni yönetim kurulu çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BOSAD Başkanı Kenan Baytaş, yeni dönemde sektörü hem ihracat hem de iç pazarda bir üst lige çıkarmak için çalışacaklarını belirterek, görevi teslim aldığı önceki dönem BOSAD Başkanı Akın Akçalı ve yönetimine teşekkür etti.