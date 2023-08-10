Botsvana'da 1.080,1 Karatlık Elmas Bulundu

GABORONE, 10 Ağustos (Xinhua) -- Kanadalı elmas üreticisi Lucara Diamond Salı günü yaptığı açıklamada, Güney Afrika ülkesi Botsvana'da lla tipi beyaz, mücevher kalitesinde 1.080,1 karatlık elmas bulunduğunu duyurdu.

82,2 x 42,8 x 34,2 milimetre ölçülerindeki elmas, Botsvana'nın başkenti Gaborone'den yaklaşık 512 kilometre uzaklıkta, ülkenin kuzey iç kesimlerinde bulunan Karowe elmas madenindeki Coarse XRT biriminde bulundu. Bu keşifle, 2015 yılından bu yana Karowe madeninde 1.000 karatı aşan dördüncü elmas bulunmuş oldu.

Lucara Diamond, Botsvana'daki Karowe elmas madeninin yüzde 100'üne sahip. 2012 yılından bu yana üretimde olan maden, şirketin operasyon ve geliştirme faaliyetlerinin odak noktasında yer alıyor.