BOTAŞ yüksek enerji fiyatlarını tüketicilere minimum düzeyde yansıtıyor - Haberler

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BOTAŞ yüksek enerji fiyatlarını tüketicilere minimum düzeyde yansıtıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
BOTAŞ yüksek enerji fiyatlarını tüketicilere minimum düzeyde yansıtıyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), dünya ve Avrupa enerji piyasalarında tüketicilerin piyasalarında yaşanan olağandışı dalgalanmalara başlı olarak yüksek enerji fiyatlarını tüketicilere minimum düzeyde yansıtıyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), dünya ve Avrupa enerji piyasalarında tüketicilerin piyasalarında yaşanan olağandışı dalgalanmalara başlı olarak yüksek enerji fiyatlarını tüketicilere minimum düzeyde yansıtıyor.

Doğal gaz alım maliyetlerini doğrudan etkileyen petrol ve petrol türevleri fiyatlarındaki artış ile dolar kurundaki değişimler, doğal gaz satış fiyatlarının belirlenmesinde etken oluyor. Bunun yanı sıra yüzde 99'u ithal edilen doğal gazın fiyatı küresel olaylardan kolayca etkilenebiliyor. Ayrıca 2021 yılı başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak yüksek enerji fiyatlarına maruz kalıyor.

Edinilen bilgiye göre, BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşullarını, ülkenin ekonomik şartlarını, piyasa fiyat istikrarını, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tarife ile ilgili kararlarını ve alım-satım-işletme giderlerini dikkate alarak mümkün olan en makul seviyede belirleyerek doğal gazı tüketiciye sunuyor. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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