BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan Emekliye Ayrıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan'ın emekliye ayrıldığı bildirildi. BOTAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Özcan'ın emeklilik kararını Üst Yönetim ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek açıkladığı belirtildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan'ın emekliye ayrıldığı bildirildi.

BOTAŞ'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"21 Mayıs 2016'dan itibaren BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Genel Müdürümüz Sayın Burhan Özcan, BOTAŞ Üst Yönetimi ile yapmış olduğu toplantıda emeklilik kararı aldığını açıklamıştır. Üst Yönetim ve çalışma arkadaşlarına, bugüne kadar sektöre ve ülkemize yapmış oldukları hizmet ve göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı teşekkürlerini ifade etmiştir."