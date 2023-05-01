BOTAŞ, Yeşil Dünya Ödülleri'nde 5 kategoride ödüle layık görüldü

BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), '2023 Yeşil Dünya Ödülleri'nde 5 kategoride ödüle layık görüldü.

İngiltere merkezli uluslararası çevre örgütü The Green Organisation tarafından düzenlenen Yeşil Dünya Ödülleri'nde, 3 proje kapsamında 2'si altın 3'ü gümüş olmak üzere toplamda 5 çevre ödülü, BOTAŞ'a verildi. BOTAŞ, 2019-2023 yıllarında 27 uluslararası ödülü Türkiye'ye kazandırmış oldu. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Hepimizin ortak mirası olan dünyamızı ve çevremizi koruyabilmek adına çevre yönetimini önceliklendiren BOTAŞ'ın, uluslararası arenada aldığı ödüller de bu hassasiyetinin en somut nişanesi niteliğinde. Çevre yönetiminde hayata geçirdiği yenilikçi birçok proje ve uygulama ile sektöre yön veren ve ülkemizde bu alanda önemli bir rol üstlenen BOTAŞ'ın bu çabasının, uluslararası arenada prestijli ödüllerle takdir edilmesi son derece önemli bir gelişme. Hayata geçirdiği bütün proje ve faaliyetlerinde yüksek çevre bilinci ile yaşadığı dünyaya duyarlı adımlar atan BOTAŞ, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın gayreti ile enerji yolculuğunu sürdürecek" denildi.