BOTAŞ'tan Gazprom iddialarına yalanlama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), Rus petrol ve doğal gaz şirketi Gazprom tarafından devralınacağına dair sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), Rus petrol ve doğal gaz şirketi Gazprom tarafından devralınacağına dair sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

BOTAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında, BOTAŞ'ın Rus petrol ve doğal gaz şirketi Gazprom tarafından devralınacağına dair asılsız iddialar yer almaktadır. Söz konusu iddialar karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bahse konu haber ve içeriklerde yer aldığı haliyle, Türkiye'nin enerji sektöründeki öncü kamu kuruluşu olan BOTAŞ'ın Gazprom Şirketi dahil olmak üzere herhangi bir ülke veya şirkete satılması/devredilmesi iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Dünyada benzeri görülmemiş bir enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Kuruluşumuzun almış olduğu tedbirler sayesinde doğal gaz tedarikinde ülkemiz hiçbir sorun yaşamamıştır. Yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle ülkemiz enerji arz güvenliğinin teminatı vasfıyla faaliyetlerini sürdüren, gerçekleştirdiği dev projeler ve yatırımlarla ülkemizi enerjide merkez ülke hedefine adım adım yaklaştıran BOTAŞ'ın, bu gibi mesnetsiz iddialarla gündeme getirilmesi; maksatlı ve planlı bir eylem olarak görülmektedir" denildi.

Enerji sektöründe spekülatif ve olumsuz etki oluşturma amacı taşıyan, herhangi bir dayanağı olmayan, tamamen asılsız iddialara itibar edilmemesi belirtilen açıklamada, "Bu mesnetsiz iddialara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA