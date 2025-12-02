BOTAŞ, Silivri'deki tesisinde kontrollü gaz çıkışı ve yanma işlemi yapıldığını bildirdi Açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, BOTAŞ Silivri İşletme Müdürlüğünde kontrollü gaz çıkışı ve yanma işlemi yapıldığı belirtilerek, tesiste işletme ve arz güvenliği açısından herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, tesiste 14.20 civarında ünitelerin vana bakımlarının yapılması amacıyla bir ünitenin izole edilmesi esnasında kontrollü gaz çıkışı yapıldığı, bu sırada gaz çıkışı ile birlikte gazın yanarak havaya atılmasının (venti) gerçekleştiği aktarıldı.

İşletme prosedürleri gereği tüm yüzey tesislerinin kontrollü şekilde gazsızlaştırma işlemine tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan gazın kontrollü şekilde yanması sağlanmış, yine prosedürler gereği gerek kurumumuz personeli gerekse İtfaiye ve AFAD gözetiminde soğutma işlemine geçilmiştir. Gazsızlaştırma çalışmaları sırasında tüm gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup beklenilmeyen bir durumla karşılaşılmamıştır. Yapılan işlem tamamen kontrol altında olup, tesisin işletilmesi ve arz güvenliği açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır."