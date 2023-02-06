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BOTAŞ, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da doğal gaz boru hattı onarımı çalışmalarını sürdürüyor

Ekonomi Haberleri

BOTAŞ, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da doğal gaz boru hattı onarımı çalışmalarını sürdürüyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle doğal gaz boru hatlarında meydana gelen hasarın giderilmesi için Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle doğal gaz boru hatlarında meydana gelen hasarın giderilmesi için Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, depremler nedeniyle Kahramanmaraş - Gaziantep doğal gaz iletim hattında hasar oluştuğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illeri ve Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı ve Kırıkhan ilçelerine doğal gaz verilememektedir. Ekiplerimiz tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak ilgili bölgelerdeki boru hattı hasarlarının ivedilikle onarımı için kaynak ekip ve ekipmanları, çelik boru vb. unsurların hasar noktalarına sevkiyatı

gerçekleştirilmektedir. Sahaya intikal işlemleri akabinde, en kısa zamanda güvenlik şartları sağlanması

sonrasında şehirlerimize gaz akışının yeniden başlatılması planlanmaktadır."

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Kaynak: AA / Ekonomi

Kahramanmaraş Gaziantep Hatay Ekonomi Haberler

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