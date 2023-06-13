Boss4 İnşaat, Maltepe, Zeytinburnu, Bahçeşehir ve Kumburgaz'da yeni projelere başlayacak

Boss4 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, şu anda satışı devam eden 5 projeleri bulunduğunu belirterek, "Şimdi en kısa sürede Maltepe, Zeytinburnu, Bahçeşehir ve Kumburgaz'da yeni projeye başlayacağız. Bu 4 projede 3 binden fazla konut ve villa inşa edeceğiz." dedi.

Boss4 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, şu anda satışı devam eden 5 projeleri bulunduğunu belirterek, "Şimdi en kısa sürede Maltepe, Zeytinburnu, Bahçeşehir ve Kumburgaz'da yeni projeye başlayacağız. Bu 4 projede 3 binden fazla konut ve villa inşa edeceğiz." dedi.

Abdülkadir Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörel gelişmeler ve şirketin yeni yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentsel dönüşümün gerekliliğinin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Akkuş, 6 Şubat'tan bu yana depreme karşı daha güvenilir konutlar inşat etmek ve kentsel dönüşümü hızlandırmak için hayata geçirilen reformlara değindi.

İstanbul'a iki büyük rezerv alanı yapılacağını, kentsel dönüşüme düşük oranlı krediler verildiğini, Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanyası'nın hayata geçirildiğini, kira yardımı ve taşınma desteğinin artırıldığını anlatan Akkuş, "Şu anda Türkiye'de kentsel dönüşümde verilen destekler dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu nedenle vatandaşlarımız dönüşüm için küçük şeylere takılmamalı, canını ve ailesini düşünmeli." diye konuştu.

Akkuş, sağlam binalar inşa etmenin önemine işaret ederek, artık daha düşük katlı binaların yapılması ve yatay mimariye yönelmeleri gerektiğini, devletin elindeki Hazine arazilerinin yeni şehirler kurulması için kullanabileceğini söyledi.

"Konutta oturmayan yatırımcı dönüşümü zorlaştırıyor"

Abdülkadir Akkuş, depremlerin ardından vatandaşların kentsel dönüşüme artık daha sıcak baktığını ifade ederek, "Özellikle binada oturanlar daha kolay ikna oluyor. Ancak konutta oturmayıp da yatırımcı olan kişiler hala en ufak detaylara takılabiliyor, yüksek beklenti içinde olabiliyor." dedi.

Dönüşümde hukuki süreçlerin hala istenilen hızda olmadığını vurgulayan Akkuş, "Kentsel dönüşümün hızlanması için gayrimenkul mahkemeleri ve dönüşüme özel bir bakanlık kurulmalı. Bu sayede hızlı aksiyon alınabilir." diye konuştu.

"Maltepe, Zeytinburnu, Bahçeşehir ve Kumburgaz'da yeni projeler yapacağız"

Boss4 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Akkuş, konutta yaşanan arz eksikliğine işaret ederek, artık kent merkezlerinde boş arsa bulunamadığını, şehirlerin çeperlerine açılmak gerektiğini söyledi.

Konut üretiminin ancak kentsel dönüşümle hızlanabileceğini vurgulayan Akkuş, ada bazlı dönüşümle yaşanabilir alanların ortaya çıkarılabileceğini kaydetti.

Boss4 İnşaat olarak hayata geçirdikleri projelerde kullandıkları tüm malzemeleri kendileri orada yaşayacakmış gibi seçtiklerini, depreme dayanıklı ve sağlam yapılar inşa ettiklerini belirten Akkuş, hiçbir şeyden kaçınmadıklarını söyledi.

Şu anda satışı devam eden 5 projeleri bulunduğunu aktaran Akkuş, "Şimdi en kısa sürede Maltepe, Zeytinburnu, Bahçeşehir ve Kumburgaz'da yeni projeye başlayacağız. Bu 4 projede 3 binden fazla konut ve villa inşa edeceğiz. Bundan sonra daha büyük projelere odaklanacağız." diye konuştu.

Akkuş, İstanbul dışında da Antalya ve Almanya'da görüşmelerinin sürdüğünü, buralarda önemli işlere imza atmayı hedeflediklerini belirterek, ilerleyen zamanlarda özellikle Körfez ve Orta Doğu ülkelerinde konut yapabileceklerini bildirdi.

Uygun konut üretiminin ancak devletin sağlayacağı arz ile gerçekleşebileceğini ifade eden Akkuş, özellikle fay hattından uzak bölgelerde yer alan Hazine arazilerine projeler inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.