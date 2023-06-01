Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'dan Mensucat İthalatında Dampinge Karşı Önlemler Genişletildi

Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'dan gerçekleştirilen mensucat ithalatında dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yeni tedbirler uygulamaya alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'dan gerçekleştirilen mensucat ithalatında dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yeni tedbirler uygulamaya alındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da bazı mensucat ihracatçıları tarafından yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucu, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik CIF (mal bedeli, sigorta ve navlun) bedelinin yüzde 21,13 ila 42,44 oranında uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Kuzey Makedonya'dan sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat ithalatında da CIF bedeli yüzde 44 olarak uygulanacak.