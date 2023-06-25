Bosna Hersek'te Çinli İşletmelerin Üstlendiği En Büyük Hidroelektrik Projesi İçin Temel Atıldı

Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinde inşa edilecek Dabar hidroelektrik santralinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Proje, Orta ve Doğu Avrupa'da Çinli işletmelerin üstlendiği hidroelektrik projelerinin en büyüğü olarak öne çıkıyor.