Bosna Hersek'te Çinli İşletmelerin Üstlendiği En Büyük Hidroelektrik Projesi İçin Temel Atıldı
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Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinde inşa edilecek Dabar hidroelektrik santralinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Proje, Orta ve Doğu Avrupa'da Çinli işletmelerin üstlendiği hidroelektrik projelerinin en büyüğü olarak öne çıkıyor.
SARAYBOSNA, 25 Haziran (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinde inşa edilecek Dabar hidroelektrik santralinin temel atma töreni görülüyor, 23 Haziran 2023.
159,15 megavat kurulu kapasiteye sahip proje, Orta ve Doğu Avrupa'da Çinli işletmelerin üstlendiği hidroelektrik projelerinin en büyüğü olarak öne çıkıyor. (Fotoğraf: Zhang Xiuzhi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Ekonomi