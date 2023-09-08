Bosna Hersek'te Çiftçiler Tarım Sektöründeki Memnuniyetsizliklerini Gösteriyle Dile Getirdi

Bosna Hersek'te çiftçiler, tarım sektöründeki memnuniyetsizliklerini dile getirmek için ülkenin Hırvatistan ile sınır kapısı 'Orasje'yi traktörlerle geçişe kapattı. Göstericiler, 2022-2023'te üretilen buğday için vadedilen nakdi yardımın ödenmesini talep etti.