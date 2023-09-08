Bosna Hersek'te Çiftçiler Tarım Sektöründeki Memnuniyetsizliklerini Gösteriyle Dile Getirdi
Bosna Hersek'te çiftçiler, tarım sektöründeki memnuniyetsizliklerini dile getirmek için ülkenin Hırvatistan ile sınır kapısı 'Orasje'yi traktörlerle geçişe kapattı. Göstericiler, 2022-2023'te üretilen buğday için vadedilen nakdi yardımın ödenmesini talep etti.
Bosna Hersek'te çiftçiler, tarım sektöründeki memnuniyetsizliklerini dile getirmek için ülkenin Hırvatistan ile sınır kapısı "Orasje"yi traktörlerle geçişe kapattı.
Ülkenin birçok bölgesinden çiftçilerin traktörleriyle katıldığı gösteride Orasje Sınır Kapısı, geçici süreyle kapatıldı.
Göstericilerden Perica Marosevic, bu eylemin "ilk uyarı" niteliğinde olduğunu belirterek, çiftçilerin "hayatta kalmak" için mücadele ettiklerini söyledi.
Marosevic, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda günler sürecek gösterilere hazır olduklarını kaydetti.
Çiftçilerin, 2022-2023'te üretilen buğday için vadedilen nakdi yardımın ödenmesini talep ettikleri bildirildi.