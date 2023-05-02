Bosna Hersek'te 24. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı başladı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ekonomi Fuarı, bölge ülkelerinden üst düzey katılımla başladı.

Fuarın açılışına Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'in ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo katıldı.

Fuar açılışında konuşan Plenkovic, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'nden (AB) aday ülke statüsü almasının önemine dikkati çekerek, düzenlenen forumun bu açıdan büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Ülkesinin Bosna Hersek'in önemli ekonomik ve siyasi ortaklarından olduğuna dikkati çeken Plenkovic, Zagreb-Mostar arasında haftada 3 kez yapılacak uçak seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunacağını söyledi.

Plenkovic, Hırvatistan ile Bosna Hersek Bakanlar Konseylerinin haziranda ortak bir oturum gerçekleştireceğini ifade ederek, oturumun Bosna Hersek'teki tüm halkların yararına olacak işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Fuar, 6 Mayıs'a kadar devam edecek

Sırbistan Başbakanı Brnabic de Bosna Hersek'in "Açık Balkan" girişimine katılımı bir kez daha düşünmesini talep ederek "Girişime Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk dahil olan ülkeler. Bosna Hersek ve Karadağ'ın katılması bizi mutlu eder. Sınırların açılacağı ve ekonominin gelişeceği bir girişimden bahsediyoruz." dedi.

Sırbistan'ın fuara 6 yıldır aralıksız katıldığını anımsatan Brnabic, önümüzdeki dönemde de bölgesel ekonomik işbirliğinin gelişmesi dileğinde bulundu.

Kristo ise fuarın Bosna Hersek ve bölgenin ekonomik kalkınmasında bir sembol haline geldiğini belirterek, "Yerel düzeyde bir fuardan bahsetmiyoruz. Her yıl sürekli büyüyen bir etkinlik söz konusu." dedi.

Fuar Müdürü Dalfina Bosnjak, İsrail'in partner ülke olduğunu ve Bosna Hersek'in önemli firmalarının fuarda yer aldığını söyledi.

Mostar'daki Uluslararası Ekonomi Fuarı, 30 ülkeden 800'den fazla katılımcısıyla 6 Mayıs'a kadar devam edecek.