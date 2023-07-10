Bosch fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu bünyesindeki Global Lighthouse Network'e katıldı

Bosch'un Bursa'daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu bünyesindeki Global Lighthouse Network'e katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bosch Grubu'nun yarım asırdır Bursa'da üretim yapan Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde, üretime ve tedarik zinciri operasyonlarına Endüstri 4.0 teknolojilerini etkin bir şekilde entegre eden şirketleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform olan Global Lighthouse Network'e (Küresel Öncü Fabrikalar Ağı) kabul edildi.

Platformdaki şirketler, verimliliği ve rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmak ve sürdürülebilir ve sorumlu iş büyümesini desteklemek için ileri teknolojileri benimsiyor ve kullanıyor. Otomotiv endüstrisi için enjektörler, yakıt dağıtım parçaları, yüksek basınç pompaları ve bileşenleri üreten Bosch fabrikası, Endüstri 4.0 teknolojilerinin dikkate değer kullanım örneklerini uygulayarak ve tüm iş gücünü dijitalleşme için eğiterek geleceğini güvence altına alıyor.

Endüstri 4.0 olgunlaşıyor

2011'de Hannover Messe'de "öncü Alman projesi" olarak başlayan Endüstri 4.0, kısmen Bosch'un çığır açan çalışmaları sayesinde küresel bir ilgi odağı oldu. Burada, ağa bağlı üretimin kendini otomatik olarak optimize etmesi ve tek bir üründen oluşan bir parti bile olsa kişiselleştirilmiş ürünlerin üretilmesinin ekonomik hale getirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı ve Temsilcisi Daniel Korioth, 2012'den bu yana Bosch'un hem kendisinin hem de müşterilerinin fabrikalarını yeni endüstriyel çağa yönlendirmede ön saflarda yer aldığını belirterek, "Dünya Ekonomik Forumu'nun bu takdiri, Türkiye'deki fabrikalarımızın doğru yolda olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Bursa'daki öncü Güç Aktarma Çözümleri fabrikamız artık resmi olarak dünyanın en akıllı fabrikalarından biri olarak kabul ediliyor." ifadelerini kullandı.

Dördüncü sanayi devriminin öncü ve lider firmalarından Bosch, tesislerinde yapay zeka uygulamalarını kullanıyor. Bursa Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, Çin'deki Suzhou, Wuxi ve Changsha fabrikalarının ardından Dünya Ekonomik Forumu tarafından Endüstri 4.0 Lighthouse unvanıyla onurlandırılan dördüncü Bosch fabrikası oldu.

Bursa'daki fabrikada altı yıl önce başlatılan ağa bağlı üretim programı kapsamında, sahada 200'ün üzerinde uygulama başarılı ve yaygın şekilde kullanılıyor ve bu durum, Bosch Grubu'nda dördüncü sanayi devriminin başarısına katkıda bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde, verimlilik, takım, bakım, lojistik maliyetleri ve enerji tüketimi başta olmak üzere fabrikada önemli ölçüde ilerleme sağlandı. Entegre Endüstri 4.0 uygulamaları sayesinde tesiste ara sıra meydana gelen teknik kayıplar en aza indirildi. Tesis, yapay zeka tabanlı anormallik algılama motoru sayesinde "sıfır hatayla üretim" yolunda ilerliyor.

Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Teknik Müdürü Mustafa Bulut ise dijital dönüşüm yolculuklarının ilk amacının veriden verim üretmek ve mevcut sorunlara çözüm bularak katma değer oluşturmak olduğunu aktararak, "Fabrikamız, Bosch standart çözümlerinin yanı sıra dijitalleşmeyi yönlendirmek için verinin gücünden etkin bir şekilde yararlanarak yetkin ekibimizle çözümler geliştiriyor. Örneğin, Bosch çalışanları, püskürtme deliklerinin hidrolik akış hızının ilk çalıştırmada ölçüm sonucundan elde edilen gerçek zamanlı verilere dayalı bir şekilde dinamik olarak ayarlandığı bir makine öğrenimi modeli geliştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital dönüşüm stratejilerinin iki yıl içinde geri dönüş sağlayan fikir ve uygulamalara yatırım yapmak olduğunu vurgulayan Bulut, "Bugüne kadar hayata geçirilen projelerin bir yıldan daha kısa sürede yatırımın geri dönüşünü sağlama kabiliyetine sahip. Bugün yapılan yatırımlar altı ayda kendini amorti ediyor ve sonrasında sürekli olarak getiri sağlıyor. ve biz bunu başardık. Fabrikada, mevcut ürünlerin performansını artırmak ve üretim sahasını gelecekteki ürünlere hazırlamak için başarıyla entegre edilmiş uygulamalar geliştirildi." açıklamasında bulundu.

Bulut, "Veriyi anlayanlar ve durmadan öğrenenler yoluna daha da başarıyla devam edecek. Bunu yapmayanlar yeni dönemde maalesef kaybedecek. Global Lighthouse Network çerçevesinde öğrenme ve bilgi paylaşımı fırsatlarını değerlendireceğiz. Hayata geçmeyi bekleyen pek çok katma değerli fikrimiz var. Tempoyu azaltmadan hem teknoloji hem insan boyutunda bu dijital çözümleri ve fikirleri devreye alarak ilerleyeceğiz. Global Lighthouse Network ekosistemi içinde olmanın ilerlememizi hızlandıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

7 bin çalışan "dijital vatandaş" oldu

Verilen bilgiye göre, Bosch Bursa Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası'nda, dijital dönüşümün odağında insanın yer alması gerektiğine inanılıyor. Bu nedenle 7 bini aşkın çalışanı, "dijital vatandaş" yapmak için 7 seviyeli eğitim programı uygulanıyor. Tüm çalışanlara fabrika bünyesindeki dijital dönüşüm ekibi tarafından eğitim verilirken, ileri düzeyde veri analizi yapan mühendisler ise Galatasaray Üniversitesi'nin iş birliğiyle ek eğitim alıyor.

Ayrıca, fabrikadan 20'yi aşkın mühendis, Bosch'un global bir ekibi tarafından düzenlenen "Powertrain Solutions Mission to Move" adlı yapay zeka eğitim programına katıldı.