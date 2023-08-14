Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'na Başvurular Başladı

Borusan Holding ve Impact Hub İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'na başvurular 21 Ağustos'ta sona erecek. Program kapsamında deprem bölgesindeki toplumsal ve çevresel meselelere yönelik projeler desteklenecek.

Borusan Holding ve Impact Hub İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'na başvurular 21 Ağustos'ta sona erecek.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın ikinci dönemi, deprem bölgesindeki toplumsal ve çevresel meselelerin çözümüne yönelik "Birlikte İyileşiyoruz" mesajıyla gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında bölgenin orta ve uzun vadede yeniden inşa sürecine katkı sağlamayı amaçlayan projeler desteklenecek.

Fayda programının ikinci dönem odak alanları arasında; eğitim, eşitsizliklerin azaltılması, geçim kaynakları ve iş olanakları, çevre ve ekoloji yer alıyor. Odak alanları doğrultusunda desteklenecek projeler vasıtasıyla bölge halkının yaşadığı problemlere yönelik çözüm sağlanması, deprem bölgelerinden farklı illere göç edenlerin kendi şehirlerine yeniden dönüşlerine katkı sunulması ve bölgenin yeniden inşası için orta ve uzun vadede teşvik edilmesi hedefleniyor.

Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonrası eylülde desteklenecek projeler belli olacak. Eylül 2023-Şubat 2024 arasında ise hibe desteği, kapasite geliştirme ve mentorluk etkinlikleri, katılımcı buluşmaları ve değerlendirme görüşmeleri yapılacak. Martta ise proje teslimleri gerçekleştirilecek.