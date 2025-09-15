Borusan Spor Kulübü 5. Festivali Gerçekleştirildi

Borusan, çalışanları, aileleri ve yakınlarını bir araya getirdiği 5. Borusan Spor Kulübü Festivali'ni (BSKFest'25) gerçekleştirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, sunuculuğunu Jess Molho'nun üstlendiği Sarıyer Bahar Country'de düzenlenen festivalde Borusanlılar, spor, müzik ve eğlence dolu bir atmosfer yaşadı.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen ve "BSK ile Hareket Sen Ol!" mottosuyla gerçekleştirilen festivalde, farklı spor dallarına yönelik aktivitelerle sporun her yaştan insana hitap eden yönü öne çıkarıldı.

Festivalde yetişkinlere ve çocuklara yönelik renkli deneyim alanları sunulurken, "Duygulara Nefesle Ses Ver" atölyesi, "Kahoot!" yarışması ve zumba gibi etkinlikler ve ödüllü turnuvalar düzenlendi.

Öğrenme ve paylaşım için verimli bir alan sunan "Borusan Kocabıyık Vakfı Borusan Hikaye Evi" atölyesi, "Borusan Eşittir Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık" (ÇEK) atölyesi, "Yuvam Dünya Enerji Koruyucusu" atölyesi ve "BorusanX" aktivite alanı, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Festivalin öne çıkan bölümlerinden biri de "Okyanus Gönüllü Borusanlılar ve HEPAD" söyleşisi oldu. Okyanus Gönüllü Borusanlılar Eş Lideri Elif Aygül ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) Kurucusu Emre Demir'in yer aldığı oturumda, son dönemde yaşanan orman yangınları gündeme taşınarak çevre bilincinin önemi vurgulandı. Söyleşide, Okyanus Gönüllü Borusanlıların, patili dostların barınaklarını ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik faaliyetlerinin yanı sıra koruyucu ailelik ve sahiplendirme imkanlarından da bahsedildi.

Etkinlikte, Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'nın genç sporcularıyla da söyleşi yapıldı. Söyleşiye, sporcular Cem Karakömür, Miraç Gültegin, Batuhan Saraç ve Demir Sağım katıldı.

Söyleşinin ardından yıl boyunca çeşitli yarışmalarda dereceye giren BSK sporcularına plaketleri, Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kocabıyık, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ile Borusan Spor Kulübü İcra Kurulu Üyesi Şükrü Karapınar tarafından verildi.

Festivalin finalinde ise İskender Paydaş Orkestrası'nın sahne performansına yer verildi.

"Kurum kültürümüz, birlikte güçlendiğimiz bir paylaşım ortamı sunuyor"

Açıklamada program açılışındaki konuşmasına yer verilenlerden Nursel Ölmez Ateş, holdinglerinin gelişim yolculuğunda spor, sanat ve sürdürülebilirliğin daima öncelikli olduğunu belirtti.

Ateş, festival aracılığıyla bu değerleri 5. yılda da coşkuyla paylaştıklarına değinerek, "Kurum kültürümüz, bizi bir araya getiren, birlikte güçlendiğimiz bir paylaşım ortamı sunuyor. Bu festival de bu ruhun, bu birlikteliğin en güzel yansımalarından biri." ifadelerini kullandı.

Şükrü Karapınar da festivalin, her geçen yıl daha da büyüyerek Borusanlıların takviminde vazgeçilmez bir yer edindiğini, bu durumun kendileri için gurur kaynağı olduğunu aktardı.

Karapınar, "Kulübümüzün kuruluşundan bu yana sporcu sayımızdaki artış, bizleri ayrıca gururlandırıyor. 2019'da 534 olan katılımcı sayımız, bugün 1500'e ulaşmış durumda. Herkesin hayatında spora daha fazla yer açmasını yürekten destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.