Borusan Otomotiv Premium'dan MINI'lere özel esnek kiralama sistemi MINI Flex

Borusan Otomotiv Premium'da operasyonel araç kiralamada bir ilk olan MINI Flex uygulamasıyla MINI 5 Kapı, MINI Clubman ve MINI Countryman modelleri 6 ay süreyle kiralanabiliyor.

Borusan Otomotiv açıklamasına göre, Borusan Otomotiv Premium, MINI markalı otomobiller için yepyeni bir abonelik sistemi başlattı.

Kontrat sonunda kullanıcılara altı ay uzatma opsiyonu tanıyan MINI Flex dileyenlere model değiştirme imkanı da sunuyor. Kontratlarını altı ay uzatanlara ayrıca 15 gün ücretsiz kullanım da hediye ediliyor.

MINI Flex kapsamında, MINI 5 Kapı, MINI Countryman ve MINI Clubman modelleri kiralanabiliyor. Altı ay kiralama sonunda kullanıcılar iade ya da değişim hakkından yararlanabiliyor. Kontratını altı ay daha uzatan kullanıcılara 15 gün bedelsiz ek MINI deneyimi hediye ediliyor. En fazla 12 ay kiralamanın yapılabildiği sistemle ilgili detaylı bilgilere https://onlinestore.mini.com.tr/flex adresinden ulaşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, farklı sektörlerde de yaygın olarak kullanılan abonelik sistemini uzun dönem araç kiralama hizmetine taşıdıklarını belirtti.

Tiftik, "Premium otomobil ayrıcalığına erişimi kolaylaştıran operasyonel kiralama hizmetimizi müşterilerimizin beklentilerine paralel olarak geliştirmeye devam ediyoruz. MINI Flex abonelik sistemini müşteri odaklı yaklaşımımızın bir ürünü olarak hayata geçirdik. MINI tutkunlarını bu çok özel fırsatlar yararlanmak için Borusan Otomotiv Premium'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.