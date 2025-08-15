Borulara Yönelik Çelik Bağlantı Parçalarının İthalatında Gözetim Uygulaması Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, çelik bağlantı parçalarının ithalatında gözetim uygulanmasına dair tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. İthalat sırasında birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 dolar olarak belirlendi.

Borulara yönelik bazı çelik bağlantı parçalarının ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, "borular için demir veya çelikten (döküm ve paslanmaz hariç) diş açılmamış diğer bağlantı parçaları" olarak tanımlanan eşyanın ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, bu eşyanın ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 dolar olacak şekilde gözetim uygulanacak.

Söz konusu ürün, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.???????

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi transferi bitirdi! Yarın sabah İstanbul'a geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camdan kılıç savurup trafikte terör estirdi

Camdan kılıç savurup trafikte terör estirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.