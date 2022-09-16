Bist 50 Endeksinde Bugün Açığa Satış İşlemlerinde Yukarı Adım Kuralı Uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ, bugün için geçerli olmak üzere BIST 50 endeksinde yer alan paylara, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasını kararlaştırdı.

Borsa İstanbul AŞ, bugün için geçerli olmak üzere BIST 50 endeksinde yer alan paylara, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasını kararlaştırdı.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 14 ve 15 eylül tarihli seanslarda getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ve 15/09/2022 tarihli seanslarda getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 16/09/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."