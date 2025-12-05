Haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da hisse senetleri ve altın fiyatları haftalık bazda değer kazandı. BIST 100 endeksi yüzde 1 artışla 11.007,37 puandan kapanırken, altının gram fiyatı 5.788 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1, altının gram fiyatı yüzde 1,21, avro/TL yüzde 0,71 ve dolar/TL yüzde 0,07 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.870,07 puanı ve en yüksek 11.201,69 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1 üzerinde, 11.007,37 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 artışla 5 bin 788 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,20 yükselişle 39 bin 30 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 579 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,21 artarak 9 bin 695 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 artarak 42,5150 liraya, avro ise yüzde 0,71 yükselerek 49,5840 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,21, emeklilik fonları yüzde 0,86 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,77 ile "fon sepeti" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
