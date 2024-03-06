Borsa Konya ÜPAK, tarımsal emtia işlem piyasasına hız ve derinlik getirecek

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlem faaliyetlerini yürütmek için yeniden yapılanan Borsa Konya Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK) AŞ, tarımsal emtia işlem piyasasına hız ve derinlik getirecek.

Borsa Konya ÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aydınalp, düzenlenen yönetim kurulu toplantısı sonrası, elektronik ürün senedi alım-satım piyasasında yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Akşehir, Cihanbeyli, Ereğli, Ilgın, Karapınar ve Karaman ticaret borsası başkanlarının katılımıyla ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydınalp, "Şirket, yeni sezonda faaliyete geçerek, üreticilere, yatırımcılara, alıcı ve satıcılara en iyi şekilde hizmet verecek. Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ.'de gerçekleşen işlemlere ait saklama hizmeti de yapacak olan Borsa Konya ÜPAK, işlem yapmak isteyen mudilere hizmet vermeye devam edecek." dedi.

Aydınalp, sistemin yeni sezonda değişeceğini, Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan (SPK) uygunluk aranacağını belirtti.

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik de Konya Ticaret Borsası'nın tarımsal emtia ticaretinin dijitalleşmesi noktasında aktif rol aldığını belirterek, Borsa Konya ÜPAK'ın, tarım ürünlerinin ticaret ve finansmanının kolaylaştırılarak tarım sektörünün sürdürülebilir büyüme ve gelişimine katkı sağlama amacında önemli bir adım olarak yer alacağını dile getirdi.