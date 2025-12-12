Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,27 artışla 12.435,00 puandan işlem gördü. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi veriler piyasayı etkiliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,27 artışla 12.435,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,15 artışla 12.401,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselmeye devam ederek yüzde 0,29 yükselişle 12.437,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,27 üstünde 12.435,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin karşılandığı haftanın son işlem gününde risk iştahı toparlandı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında İngiltere'de dış ticaret dengesi ile sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç,12.300 ve 12.200 puanın destek, konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın "Ekim 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
