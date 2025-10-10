Haberler

Borsa İstanbul VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Ekim vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,32 artışla 11.950,00 puandan işlem gördü. Analistler, 2. çeyrek finansal hesapları ve ABD'deki tüketici güven endeksini takip edeceklerini belirtti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,32 yükselişle 11.950,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,16 düşüşle 11.912,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 11.933,00 puan oldu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,32 artışla 11.950,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da iki yıldır yüksek seyreden jeopolitik tansiyonun ateşkes anlaşmasıyla yatışacağına dair iyimserliklere karşın, ABD'de bütçe anlaşmazlığının sürmesi risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde 2. çeyreğe ilişkin finansal hesapların, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizen analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 12.100 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Trump'tan Gazze garantisi: Kimse zorla yerinden edilmeyecek

Trump'tan Gazze mesajı! Dünyanın merak ettiği soru yanıt buldu
Trump: İspanya, belki de NATO'dan atılmalı

Trump o ülkeye çok öfkeli: Belki de NATO'dan atılmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olay adam Jhon Duran'dan bir garip paylaşım

Olay adamdan kimsenin anlam veremediği paylaşım
Trump: İspanya, belki de NATO'dan atılmalı

Trump o ülkeye çok öfkeli: Belki de NATO'dan atılmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.