Borsa İstanbul VİOP'ta Düşüş Başladı: BIST 30 Aralık Kontratı 11.933,00 Puanla İşlem Görüyor

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,44 düşüşle 11.933,00 puandan başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve Fed'in faiz indirimleriyle ilgili endişeler yatırımcıların ilgisini olumsuz etkiliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,44 düşüşle 11.933,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,97 artışla 11.986,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını geri vererek 11.958,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,44 altında 11.933,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden yüksek değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin gücünü kaybetmesiyle negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.800 ve 11.700 puanın destek, 12.000 ve 12.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
