Borsa İstanbul VİOP'ta Aralık Vadeli Kontrat Yüzde 0,65 Yükseldi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,65 oranında artışla 11.948,00 puandan başladı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü kapanışta yaşanan düşüşe rağmen, bugün açılışta kayıplarının bir kısmını telafi etti. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler ise dikkatle takip ediliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat haftaya yüzde 0,65 yükselişle 11.948,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,62 azalışla 11.871,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 11.910,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,65 üzerinde 11.948,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de Nvidia başta olmak üzere şirketlerin açıklayacağı bilançolar öncesinde haftaya yön arayışıyla başlarken, Asya tarafındaki jeopolitik gelişmeler risk iştahının azalmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 12.100 seviyelerinin direnç, 11.900 ve 11.800 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
