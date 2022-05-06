Borsa İstanbul, VİOP'ta açılış seansı için çalışma başlattı

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) açılış seansı için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan duyuruda, "VİOP'ta, seans açılışında görülmesi muhtemel fiyat oynaklıklarının azaltılması ve daha etkin fiyat oluşumu sağlamak amacıyla sürekli müzayede yöntemi ile işlemlerin gerçekleştiği normal seanstan önce tek fiyat yöntemi ile işlemlerin gerçekleşeceği bir açılış seansı yapılmasının faydalı olacağını değerlendirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin de tam iş gününde 18.10 olan seans sonu zamanının, diğer sözleşmelerde olduğu gibi 18.15 olarak uygulanmasının yeknesaklık ve operasyonel etkinlik açısından fayda sağlanacağının düşünüldüğü kaydedilen açıklamada, Borsa İstanbul'un bu nedenle açılış ve kapanış seanslarında düzenleme yapılması için çalışmalara başladığı belirtildi.

Açıklamada, açılış seansı uygulaması ile eş zamanlı olarak, hali hazırda pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin yarım iş gününde 12.40 olan seans sonu zamanlarının diğer sözleşmelerde olduğu gibi 12.45 olarak uygulanmasının düşünüldüğü aktarıldı.

Nihai değerlendirmenin yapılabilmesi için 13 Mayıs'a kadar görüş ve önerilerin sunulması talep edilen açıklamada, görüşlerin "VİOP Açılış Seansı" başlığı altında viop@borsaistanbul.com adresine gönderilmesi gerektiği kaydedildi.