Borsa İstanbul, VİOP'ta açılış seansı için çalışma başlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa İstanbul, VİOP'ta açılış seansı için çalışma başlattı

AA - Murat Aslan - Ekonomi
 - Güncelleme:
Borsa İstanbul, VİOP'ta açılış seansı için çalışma başlattı

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) açılış seansı için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) açılış seansı için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan duyuruda, "VİOP'ta, seans açılışında görülmesi muhtemel fiyat oynaklıklarının azaltılması ve daha etkin fiyat oluşumu sağlamak amacıyla sürekli müzayede yöntemi ile işlemlerin gerçekleştiği normal seanstan önce tek fiyat yöntemi ile işlemlerin gerçekleşeceği bir açılış seansı yapılmasının faydalı olacağını değerlendirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin de tam iş gününde 18.10 olan seans sonu zamanının, diğer sözleşmelerde olduğu gibi 18.15 olarak uygulanmasının yeknesaklık ve operasyonel etkinlik açısından fayda sağlanacağının düşünüldüğü kaydedilen açıklamada, Borsa İstanbul'un bu nedenle açılış ve kapanış seanslarında düzenleme yapılması için çalışmalara başladığı belirtildi.

Açıklamada, açılış seansı uygulaması ile eş zamanlı olarak, hali hazırda pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin yarım iş gününde 12.40 olan seans sonu zamanlarının diğer sözleşmelerde olduğu gibi 12.45 olarak uygulanmasının düşünüldüğü aktarıldı.

Nihai değerlendirmenin yapılabilmesi için 13 Mayıs'a kadar görüş ve önerilerin sunulması talep edilen açıklamada, görüşlerin "VİOP Açılış Seansı" başlığı altında viop@borsaistanbul.com adresine gönderilmesi gerektiği kaydedildi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title