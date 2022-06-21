Borsa İstanbul, &quot;Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı&quot;nı yayımlamaya başlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa İstanbul, "Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı"nı yayımlamaya başlayacak

AA - Murat Aslan - Ekonomi
 - Güncelleme:
Borsa İstanbul, 'Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı'nı yayımlamaya başlayacak

Borsa İstanbul, Türk lirası kısa vadeli referans getiri oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı'nı (TLREFK) hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacağını açıkladı.

Borsa İstanbul, Türk lirası kısa vadeli referans getiri oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı'nı (TLREFK) hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacağını açıkladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada TLREFK oranının, katılım bankalarının borçlanma araçlarında, çeşitli faizsiz finans ürünlerinde ve finansal sözleşmelerde değişken getiri göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabileceği bildirildi.

Açıklamaya göre TLREFK, Borsa İstanbul Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleşen, aynı gün başlangıç ve ertesi iş günü bitiş valörlü (gecelik) ve sadece TL cinsi ödemeli sermaye piyasası araçlarının geri alma taahhüdü ile satım ve geri satım taahhüdü ile alım işlemlerindeki getiri oranı kullanılarak hesaplanacak.

Bu oranın getirisini takip edebilmek amacıyla oluşturulan BIST TLREFK Endeksi verilerine 22 Haziran'dan itibaren BISTECH Veri Yayın Sistemi ve Borsa İstanbul internet sitesinden ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, TLREFK Kurallarının, Borsa İstanbul ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinden oluşan TLREFK Komitesi tarafından oluşturulduğu ifade edildi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title