Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 514 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 500 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 514 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 508 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 327 milyon 870 bin 72,64 lira, işlem miktarı ise 940,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 335 milyon 424 bin 675,42 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ile İAR Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: