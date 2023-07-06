Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda Altın Fiyatları

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 623 bin 500 lira olarak belirlendi. Altın piyasasında gün içinde en düşük 1 milyon 609 bin 400 lira, en yüksek 1 milyon 650 bin lira seviyeleri görüldü. Toplam işlem hacmi 1 milyar 208 milyon 741 bin 884,70 lira olan altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Zirve Değerli Madenler oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 623 bin 500 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 609 bin 400 lira, en yüksek 1 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 623 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 208 milyon 741 bin 884,70 lira, işlem miktarı ise 747,81 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 252 milyon 478 bin 476,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Zirve Değerli Madenler, Finansbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.623.500,00 1.931,40 En Düşük 1.609.400,00 1.920,00 En Yüksek 1.650.000,00 1.933,00 Kapanış 1.623.500,00 1.920,00 Ağırlıklı Ortalama 1.621.897,48 1.925,85 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.208.741.884,70 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 747,81 Toplam İşlem Adedi 49 Ekonomi Kaynak: AA / Duhan Değirmenci Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler