Haberler

Borsa İstanbul Haftayı Düşüşle Tamamladı, Dolar ve Avro Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,43 düşüşle kapattı. Altın fiyatları ise azaldı; gram altın 5.427 lira, çeyrek altın 9.091 lira oldu. Dolar/TL ve avro/TL değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,43, altının gram fiyatı yüzde 0,08 değer kaybederken, avro/TL yüzde 0,73, dolar/TL yüzde 0,39 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.848,97 puanı ve en yüksek 11.152,28 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,43 altında 10.924,53 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 azalışla 5 bin 427 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 düşüşle 36 bin 612 liraya indi.

Geçen hafta sonu 9 bin 98 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,08 azalarak 9 bin 91 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artarak 42,2140 liraya çıkarken, avro yüzde 0,73 yükselerek 48,9150 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,79, emeklilik fonları yüzde 0,87 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,25 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den 37 İsrailli hakkında yakalama kararı! Netanyahu da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.