Borsa İstanbul Haftayı Düşüşle Tamamladı, Altın ve Dolar Kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,62 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.858,52 puanı ve en yüksek 11.259,32 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 4,07 azalışla 14.085,7 puan, mali endeksi yüzde 3,09 düşüşle 14.352 puan, puan teknoloji endeksi yüzde 2,68 azalışla 28.313,10 puan hizmetler endeksi yüzde 0,08 kayıpla 10.896,92 oldu.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,24 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüzde 11,12 ile Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar, yüzde 11,08'le CW Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 31,11'le Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 15,63'le Enerya Enerji ve yüzde 15,23'le Sasa Polyester sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 985 milyar 416 milyon lirayla ASELSAN, 569 milyar 940 milyon lirayla Garanti BBVA ve 4229 milyar 180 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,45 artışla 5 bin 203,7 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 3,43 yükselişle 35 bin 115 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,28 artarak 41,6880 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,78 yükselerek 49,0020 lira oldu.

Geçen hafta 55,7040 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,9 artışla 56,2040 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,58 yükselişle 52,4210 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)