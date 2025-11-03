Haberler

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,44 artışla 11.019,60 puandan başladı. Cuma günü ise endeks yüzde 1,24 değer kazanarak 10.971,52 puandan kapanmıştı. Analistler, enflasyon ve diğer ekonomik verilerin takip edileceğini belirtti.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,08 puan ve yüzde 0,44 artışla 11.019,60 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,57 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,85 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,72 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerinin açıkladığı güçlü bilançolar ve ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalmasının yarattığı olumlu etkilerle haftaya pozitif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
