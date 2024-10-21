Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, haftanın ilk iş gününe yüzde 0,05'lik bir artışla 8.798,31 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 0,01 değer kazandı.
Borsa, haftaya yüzde 0,05'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,05'lik yükselişle başladı. Endeks, 4,70 puanlık artışla 8.798,31 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi 0,01 değer kazandı. - İSTANBUL